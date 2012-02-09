《外汇动态》市场出脱避险仓位,令日圆承压

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
0718GMT---日圆本周拉回,主因市场人士削减日圆多头仓位及出脱避险部位所致;苏格兰皇家银行驻新加坡的11国集团(G11)现汇的亚洲主管Jesper Bargmann指出,对冲基金在过去几天持续敲进美元/日圆.
"在某种程度来说,这是空头进行回补.市场也有传言指称,部份人士正作多美元/日圆仓位,"他说.
"他们在几周前美元劲升至78日圆时试图如此操作.我担忧这样的情况会重演.我不认为收益率差距可以支撑美元/日圆走升,"Bargmann补充说.
他指出,美元短期内可能在77.30日圆左右水准触顶;美元/日圆可能维持区间波动,或将跌向76.50日圆.
美元/日圆目前上涨0.2%,成为77.21.(完)
--编译 龚芳;审校 隋芬
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠