《外汇动态》市场出脱避险仓位,令日圆承压

0718GMT---日圆本周拉回,主因市场人士削减日圆多头仓位及出脱避险部位所致;苏格兰皇家银行驻新加坡的11国集团(G11)现汇的亚洲主管Jesper Bargmann指出,对冲基金在过去几天持续敲进美元/日圆.

"在某种程度来说,这是空头进行回补.市场也有传言指称,部份人士正作多美元/日圆仓位,"他说.

"他们在几周前美元劲升至78日圆时试图如此操作.我担忧这样的情况会重演.我不认为收益率差距可以支撑美元/日圆走升,"Bargmann补充说.

他指出,美元短期内可能在77.30日圆左右水准触顶;美元/日圆可能维持区间波动,或将跌向76.50日圆.

美元/日圆目前上涨0.2%,成为77.21.(完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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