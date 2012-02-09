〔欧股业绩〕戴姆勒公布季度净利优於预期,但预期2012年获利能力下滑

路透斯图加特2月9日电---戴姆勒(DAIGn.DE)周四公布季度净利优於预期,使其有大幅调高股利的空间,但该公司预言2012年获利能力可能下滑.

戴姆勒未计利息、税项之利润(EBIT)在第四季成长39%,一如预期,但净利成长逾五成至17.9亿欧元(23.7亿美元),明显高於路透调查18位分析师预估的13.9亿欧元.

"戴姆勒集团预期今年销售量将再度大幅增加,营收亦将持续成长."该公司在一份声明中指出.

"戴姆勒的继续营运部门目标为维持和上年同样规模的EBIT."该公司表示,并提议将股利由每股1.85欧元调高至2.20欧元.(完)