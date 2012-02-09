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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 15:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元摆脱稍早颓势而反弹回升,公债则下跌

路透首尔2月9日电---韩元KRW=周四扳回稍早失土,勉力拉出连三天涨势,因欧元及韩股反弹回升,摆脱稍早因谨慎看待希腊情势及获利了结而出现的跌势.

韩元/美元KRW=KFTC报1,115.6,上日国内收报1,115.8,交易员指称其涨势受干预疑虑所阻.

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