〔台湾债市〕殖利率反弹收高,央行存单标售引发短线利多出尽

路透台北2月9日电---台湾债市五年期殖利率周四反弹收高,尽管央行一年期存单利率再度意外标低,不过,随着台股持续走扬,欧债疑虑暂时钝化下,殖利率尾盘走势反显短线利多出尽意味,五年券收在日高,明日将持续关注是否站稳0.95%上方.

市场人士指出,殖利率在农历年长假後跳空大跌,但之後在0.92%-0.93%底部盘整,无法吸引追价买盘;而近两日,在预期希腊纾困协商进入尾声,台湾通膨数据攀升,以及台股持续扬升至六个月高点之际,让央行3月底降息条件愈显薄弱下,均测试债市多方持券信心.

"央行不降息就没有肉啦,利率有下就要闪.有赚就跑,总比套牢好,"一证券商交易人士称.

不过,由於今日五年券殖利率是藉由尾盘零星交易而打高,是否能站稳0.95%,甚至回补1月30日的跳空缺口0.9570-0.9595%,仍待明日观察承接买盘力道如何.

央行午间宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.887%,来到去年3月以来最低.该得标利率较预估的0.89-0.91%略低,较上月的0.899%跌1.2基点,且较央行30天期存单利率0.87%仅高出1.7基点.

台湾股市周四收盘续涨0.52%至六个月收盘高位.加权股价指数.TWII收报7,910.78.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO -0.40 0.7760 0.7760-0.7825 4.0

5 101/1 A01101=TWO +1.09 0.9534 0.9400-0.9534 92.5

10 100/9 A00109=TWO +0.80 1.2930 1.2805-1.2930 20.5

20 101/2 A01102=TWO +0.80 1.7150 1.6980-1.7150 11.5

30 101/4 A01104=TWO +0.50 1.8250 *1.8075-1.8250 2.0

注:*代表交易以来最低

上述证券商交易人士指出,在市场对於央行3月降息预期愈趋低落下,今日债市走势几乎是昨日30年券开标的走法,均透露一股利多出尽的意味,反应持券信心不足,筹码并不算稳定.

他预期短线台债殖利率将偏缓步向上格局,一旦五年券回补跳空缺口,技术线型的多头格局恐也将有所破坏.焦点将转往下周二将登场发行前交易的今年首支10年券101/5.

不过,另外一外商交易人士指出,虽然近日台债透露出一丝反转风向,但在资金面仍然丰沛,且终端买盘持续青睐风险相对低的固定收益产品下,殖利率上弹空间有限,交易商还是倾向区间操作.

他认为,若101/1明日确定失守0.95%,下一道观察支撑在不远处的0.98%.

101/5将在3月3日标售,3月7日发行,金额400亿台币.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7150

10 100/9 A00109=TWO 1.2930

5 101/1 A01101=TWO 0.9534

2 101/3 A01103=TWO 0.7760 (完)