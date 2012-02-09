版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 16:02 BJT

〔欧洲个股〕ING将单独出售亚洲投资管理业务--消息人士

路透香港2月9日电----一名知情人士周四告诉路透,荷兰国际集团(ING)ING.AS决定单独标售亚洲投资管理业务,不与亚洲保险部门一起出售.

该消息人士补充道,公司已聘请瑞士信贷CSGN.VX作为出售这项业务的卖方顾问.

据公司资料显示,到2011年第四季末时,ING的亚太投资管理业务规模约550亿美元,业务遍及日本、韩国、台湾、中国、香港、马来西亚、泰国.

ING及瑞士信贷拒绝对此置评.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐