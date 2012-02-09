〔台湾汇市〕台币/美元收创五个月新高,台股多头气焰助长外资汇入

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透台北2月9日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值3.5分,创下近五个月来新高,因欧元等非美货币持续上涨,台股亦续创波段高位,带动外资持续汇入.
汇银人士指出,进口商买盘缩手於场边观望,促台币早盘一路走高,午後又跟随韩币等亚币升势,涨幅进一步扩大.
不过交易员称,随着汇价接近29.4元,进口商与油款的美元买盘陆续出笼,银行间亦获利了结抛出台币部位,稍稍抑止台币升势,加之临收盘前央行例行进场调节,收回台币约5分涨幅.
"进口商的野心越来越大,(美元/台币)目标价一直往下移,所以买盘不强,反倒外资汇入量明显较多,"一位本地银行人士表示.
台湾央行总裁彭淮南昨日证实热钱已汇入,一度引发市场对其是否加强干预力道揣测.[ID:nCT0505413]
对此,汇银人士称,今日央行仅小幅进场调节,并没有大动作阻升,预估全日购入约1-2亿美元,
希腊距离达成减债协议只差临门一脚,市场人士表示,一旦达成协商,预期市场恐因提前消化议题而出现获利了结,台币可能小幅回档修正.
不过,长线来看,台币将续往波段高位测试的方向不变,後市将观察其他亚币与台股表现.
台币今日收在29.495元,日高则落在29.410元;台币/美元前次盘中及收盘高位均出现在2011年9月13日,分别报29.320以及29.487元.
台股加权指数.TWII周四收盘上涨0.52%,至7,910.78点,为连续第二日触及六个月收盘高位;外资及陆资在台股买超45.25亿台币,已连续四日买超,累计金额为258.93亿.[ID:nCT0505927]
新兴汇市中,多数亚币持续上涨,因希腊有望达成协议从而为新一轮国际援助铺平道路.不过印尼央行意外降息,令印尼卢比IDR=扩大跌幅.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.495 29.530 29.410-29.569 29.560 8.66 8.52
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.440 29.505 29.432-29.520 29.500 4.20 3.25
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.015/0.000
美元/台币六个月期 -0.235/-0.210 -0.220/-0.195
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业