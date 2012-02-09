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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 17:30 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元收创五个月新高,台股多头气焰助长外资汇入

路透台北2月9日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值3.5分,创下近五个月来新高,因欧元等非美货币持续上涨,台股亦续创波段高位,带动外资持续汇入.

汇银人士指出,进口商买盘缩手於场边观望,促台币早盘一路走高,午後又跟随韩币等亚币升势,涨幅进一步扩大.

不过交易员称,随着汇价接近29.4元,进口商与油款的美元买盘陆续出笼,银行间亦获利了结抛出台币部位,稍稍抑止台币升势,加之临收盘前央行例行进场调节,收回台币约5分涨幅.

"进口商的野心越来越大,(美元/台币)目标价一直往下移,所以买盘不强,反倒外资汇入量明显较多,"一位本地银行人士表示.

台湾央行总裁彭淮南昨日证实热钱已汇入,一度引发市场对其是否加强干预力道揣测.[ID:nCT0505413]

对此,汇银人士称,今日央行仅小幅进场调节,并没有大动作阻升,预估全日购入约1-2亿美元,

希腊距离达成减债协议只差临门一脚,市场人士表示,一旦达成协商,预期市场恐因提前消化议题而出现获利了结,台币可能小幅回档修正.

不过,长线来看,台币将续往波段高位测试的方向不变,後市将观察其他亚币与台股表现.

台币今日收在29.495元,日高则落在29.410元;台币/美元前次盘中及收盘高位均出现在2011年9月13日,分别报29.320以及29.487元.

台股加权指数.TWII周四收盘上涨0.52%,至7,910.78点,为连续第二日触及六个月收盘高位;外资及陆资在台股买超45.25亿台币,已连续四日买超,累计金额为258.93亿.[ID:nCT0505927]

新兴汇市中,多数亚币持续上涨,因希腊有望达成协议从而为新一轮国际援助铺平道路.不过印尼央行意外降息,令印尼卢比IDR=扩大跌幅.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.495 29.530 29.410-29.569 29.560 8.66 8.52

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.440 29.505 29.432-29.520 29.500 4.20 3.25

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.015/0.000

美元/台币六个月期 -0.235/-0.210 -0.220/-0.195

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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