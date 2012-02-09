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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 16:50 BJT

《外汇动态》亚洲央行资金流动可望持续支撑欧元

0822GMT---亚洲国家央行今日干预的动作不大,但银行业指出,央行在过去48小时买进15亿美元/亚币.

中国再度将美元/人民币CNY=中间价订在6.3000上方.

承担风险意愿推动对亚币的投机性需求,因此似有可能出现更多亚洲央行的平抚操作,以及进一步重新平衡储备的需求.

亚洲主权国家可能将欧元向1.3200拉回视为理想的价位,但在最近24小时内,汇价并未下滑,因此买价可能拉高.

部份人士见到亚洲央行相关的买家在1.3290左右进出.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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