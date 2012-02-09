《外汇动态》欧元/英镑或将遭遇进一步轧仓

0836GMT---英镑多头昨日俯首称臣,而那些指称量化宽松已反映在价格上的人士今日则一片沉寂.

英国央行今日料决议扩大量化宽松措施,额外挹注500亿英镑资金.

英镑汇价上扬面临到残酷的事实.若英镑维持反转走势,则欧元/英镑将需自55日均线0.83844及日线图云区底部0.83853寻求支撑.

若收在该水准上方,则投机客将瞄准云区顶部0.8540的目标.

顶部做空者可能在1月27日高点0.8409或12月15及29日高点0.8422/26出手.在那上方肯定有停止单.

英镑未来料遭逢庞大的卖压.英镑若跌落0.8340,则将淡化其偏多的基调.据称有技术性停止单伺机而出.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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