《外汇动态》欧元/英镑或将遭遇进一步轧仓

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
0836GMT---英镑多头昨日俯首称臣,而那些指称量化宽松已反映在价格上的人士今日则一片沉寂.
英国央行今日料决议扩大量化宽松措施,额外挹注500亿英镑资金.
英镑汇价上扬面临到残酷的事实.若英镑维持反转走势,则欧元/英镑将需自55日均线0.83844及日线图云区底部0.83853寻求支撑.
若收在该水准上方,则投机客将瞄准云区顶部0.8540的目标.
顶部做空者可能在1月27日高点0.8409或12月15及29日高点0.8422/26出手.在那上方肯定有停止单.
英镑未来料遭逢庞大的卖压.英镑若跌落0.8340,则将淡化其偏多的基调.据称有技术性停止单伺机而出.(完)
--编译 龚芳;审校 张明钧
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路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业