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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 17:46 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超6.5亿台币

路透台北2月9日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 18.00 12.50 +5.50

票券业 2.00 1.00 +1.00

证券业 14.00 20.50 -6.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴

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