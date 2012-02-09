〔欧股业绩〕沃达丰季度营收不如预估,受南欧市场不振打击

路透伦敦2月9日电---全球最大行动通讯服务营运商沃达丰(Vodafone)(VOD.L)周四公布季度营收不如预估,因其在西班牙及意大利的经营愈发艰困,盖过了新兴市场及欧洲北部地区的强劲表现.

沃达丰公布,集团持续营运服务内生营收成长0.9%,分析师预估则为成长1.1%.该公司维持全年预估不变.

沃达丰为欧洲首家公布业绩的电信业者,该公司称西班牙、意大利、及英国消费者信心转弱,使其营收受到冲击,在此同时企业客户在去年最後三个月减少差旅安排.

不过多位分析师表示,整体而言,该公司受惠於印度及土耳其的强劲成长,以及客户对於网路数据服务的需求不断,使其整体表现较其他竞争对手更具吸引力.

该公司的在欧洲的内生服务营收表现稍逊於预期,下滑1.7%,因意大利、西班牙及希腊等国的消费者财务紧缩,拖累了英国及德国两大北方市场较佳的表现.(完)