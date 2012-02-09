〔欧股业绩〕沃达丰季度营收不如预估,受南欧市场不振打击

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透伦敦2月9日电---全球最大行动通讯服务营运商沃达丰(Vodafone)(VOD.L)周四公布季度营收不如预估,因其在西班牙及意大利的经营愈发艰困,盖过了新兴市场及欧洲北部地区的强劲表现.
沃达丰公布,集团持续营运服务内生营收成长0.9%,分析师预估则为成长1.1%.该公司维持全年预估不变.
沃达丰为欧洲首家公布业绩的电信业者,该公司称西班牙、意大利、及英国消费者信心转弱,使其营收受到冲击,在此同时企业客户在去年最後三个月减少差旅安排.
不过多位分析师表示,整体而言,该公司受惠於印度及土耳其的强劲成长,以及客户对於网路数据服务的需求不断,使其整体表现较其他竞争对手更具吸引力.
该公司的在欧洲的内生服务营收表现稍逊於预期,下滑1.7%,因意大利、西班牙及希腊等国的消费者财务紧缩,拖累了英国及德国两大北方市场较佳的表现.(完)
--编译 张明钧;审校
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠