〔两岸金融〕金管会同意合库设立大陆天津分行及一苏州地区支行

路透台北2月9日电---台湾金管会周四表示,同意合作金库银行申请在大陆地区第二家分行--天津分行,此外也同意其申请设立苏州分行所属高新支行.

金管会指出,合库申请案符合"台湾地区与大陆地区金融业务往来及投资许可管理办法"规定,因此同意该行向当地主管机关提出申请.

目前为止,台湾银行业已有六家分行开业,这些分行集中开设於上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,苏州、昆山及深圳也是台湾银行业喜爱的分行地址,因为这些城市聚集了大量制造业的台商.

另外,去年底四家银行业的分行申请案也已获准.包括兆丰银行的苏州分行,台湾银行上海分行和玉山银行东莞分行,以及中国信托银行的上海分行.

另外一方面,去年底台湾的金管会也已核准中国的中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)筹设台北分行.

台湾金管会上日邀集多家金控公司高层座谈,业者就中国市场准入的议题多所关切.并期待在今年上半年将在台北举办的"两岸银行监理合作第三次会议协商事项"中能达成具体协议成果.[ID:nCT0505589]

金管会也表示,金融希望放宽"台资企业"定义、相互参股比率、松绑相互设点资格限制、向大陆争取设立同省异地支行、开放台资银行承做台商个人银行卡业务、加强银行海外子行与国内母行业务合作等等事项.(完)