〔两岸金融〕金管会同意合库设立大陆天津分行及一苏州地区支行

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透台北2月9日电---台湾金管会周四表示,同意合作金库银行申请在大陆地区第二家分行--天津分行,此外也同意其申请设立苏州分行所属高新支行.
金管会指出,合库申请案符合"台湾地区与大陆地区金融业务往来及投资许可管理办法"规定,因此同意该行向当地主管机关提出申请.
目前为止,台湾银行业已有六家分行开业,这些分行集中开设於上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,苏州、昆山及深圳也是台湾银行业喜爱的分行地址,因为这些城市聚集了大量制造业的台商.
另外,去年底四家银行业的分行申请案也已获准.包括兆丰银行的苏州分行,台湾银行上海分行和玉山银行东莞分行,以及中国信托银行的上海分行.
另外一方面,去年底台湾的金管会也已核准中国的中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)筹设台北分行.
台湾金管会上日邀集多家金控公司高层座谈,业者就中国市场准入的议题多所关切.并期待在今年上半年将在台北举办的"两岸银行监理合作第三次会议协商事项"中能达成具体协议成果.[ID:nCT0505589]
金管会也表示,金融希望放宽"台资企业"定义、相互参股比率、松绑相互设点资格限制、向大陆争取设立同省异地支行、开放台资银行承做台商个人银行卡业务、加强银行海外子行与国内母行业务合作等等事项.(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业