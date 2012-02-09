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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 18:30 BJT

〔美国个股〕高盛将入股蒙古贸易开发银行,买进4.8%股权

路透2月9日电---蒙古贸易开发银行(Trade and Development Bank of Mongolia, TDB)[USGINA.UL]周四表示,高盛(GS.N)将买进TDB的4.8%股权.

TDB为民营银行,是蒙古唯一一家债券在国际公开交易的发债企业,也是蒙古历史最久银行,先前已获得亚洲开发银行[ADB.UL]及国际金融公司(IFC) [IFK.UL]投资.

高盛此次投资是由TDB旗下全资投行子公司TDB Capital负责安排.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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