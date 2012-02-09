〔加拿大股市〕收低,企业财报阴影盖过希腊及美国的利多消息

路透多伦多2月9日电---加拿大股市周四收低,投资人无视於希腊终於达成纾困协议,以及美国强劲经济数据带来的乐观气息,反而聚焦到部分金融和电信产业的疲弱财报.
加拿大股市在2011年以下跌逾11%作收之後,今年以来已上涨逾4%,这大多数要归功於美国经济逐步改善,欧洲方面也无进一步的坏消息传出.
这样的因素组合周四再度上演,美国一周初请失业金人数减少,希腊也终於同意接受撙节措施以换取1,300亿欧元(1,720亿美元)纾困方案,避免债务违约.
虽然有利多讯号,但多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低23.08点,或0.2%,至12,497.94点,是本月最低收位.
"市场感到困惑,因为还有很多逆境存在,"Brant Securities股票经纪人Sal Masionis说.
加股10个主要类股几乎全部收低,由金融股及电信类股领跌,此前重量级企业宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)和BCE Inc(BCE.TO)公布的财报不如预期.
宏利金融股价下跌1.9%,至11.88加元,此前该公司公布季度亏损,称全球经济疲弱及低利环境是肇因.这家全球第一大人寿保险公司并表示其财务长Michael Bell将下台.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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