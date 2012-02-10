〔货币市场〕美国货币市场基金1月增持欧元区债券--摩根大通调查

路透纽约2月9日电---周四公布的一份银行研究报告显示,美国初级货币市场基金1月增持欧元区银行证券,此为去年4月以来首见,显示有关欧债危机可能失控的担忧降低.

摩根大通报告显示,这些超短线基金上月增加270亿美元欧元区银行票据,使其欧元区债券持仓增至1,810亿美元.

欧元区去年春天爆发债务危机之前,美国货币市场基金一直都是欧元区银行业的主要现金来源.这些基金悄悄重回欧元区显示该地区银行业的融资情况可能有些趋稳.欧元区银行业主要仰赖欧洲央行取得融资.

"持仓增加的数目并不大,但这可能是个转折点,"纽约摩根大通证券短期固定收益分析师Alex Roever说.他是这项研究报告的小组领导人.

美国初级货币市场基金可投资美国公债以外的证券.截至1月结束时,这些基金的总资产为1.052万亿(兆)美元,约占货币市场基金行业的40%.

这些基金的欧元区债券持仓截至1月底时为2,980亿美元,低於去年5月的高位.

希腊政党领袖周四终於达成协议接受改革与撙节措施,确保可取得第二笔国际纾困金1,300亿欧元(1,700亿美元),这个消息应可支持危机暂时受到控制的看法.[ID:nCN1381196]

这项最新发展应可更加支撑美国货币市场基金对法国银行票据的胃纳.这些基金1月时的法国银行债券部位增加230亿美元至550亿美元.但根据路透数据,这仍较2011年5月所创下的峰值少了1,860亿美元.

法国对希腊的曝险部位在欧元区中最大.根据国际清算银行(BIS)数据,截至去年结束,法国银行业者的希腊债券持仓约为560亿美元.

Roever说,货币市场基金在1月增持的法国银行业债券大多为极短期证券,主要是以美国公债为担保品的回购协议形式.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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