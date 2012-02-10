《台湾报摘》--工商时报2月10日

* 头版头条:

--摩根士丹利资本国际指数(MSCI)将於2月16日清晨宣布2月季度调整结果.根据外资圈研判,台股农历年後强涨,市值暴增1.9兆台币,将有利於台股权重的调升,且国际热钱由已开发市场涌入新兴市场趋势确立,拥有"补权重"题材的台股将是最大受惠者.

* 其他:

--台湾财政部公布去年税收总额达1兆7,646亿台币,超徵687亿,两项数据均为历年新高,去年税收较前一年增加1,424亿台币,年增率达8.8%,堪称大丰收.

--台湾超商龙头统一超商(2912.TW)结合旗下集团品牌联合徵才,预估今年至少徵才2,000名.同时基於员工时薪提高,为减轻加盟主成本负担,统一超也特别提拨4亿台币,提升加盟主年度最低毛利保证及委托加盟利润的分配比例,单店毛利比同业高出30-50万台币.

--乡林建设(5531.TW)董事长赖正镒表示,台湾房市信心在2012年总统大选後迅速回稳,改组完成的财经内阁正式上路,两岸推动签署投资保障协定可望朝正向发展,有利乡林未来10年版图迅速开展.集团旗下的鼎林控股,将力拼在2016年完成在香港IPO(首次公开发行).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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