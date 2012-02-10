《台湾报摘》--工商时报2月10日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
* 头版头条:
--摩根士丹利资本国际指数(MSCI)将於2月16日清晨宣布2月季度调整结果.根据外资圈研判,台股农历年後强涨,市值暴增1.9兆台币,将有利於台股权重的调升,且国际热钱由已开发市场涌入新兴市场趋势确立,拥有"补权重"题材的台股将是最大受惠者.
* 其他:
--台湾财政部公布去年税收总额达1兆7,646亿台币,超徵687亿,两项数据均为历年新高,去年税收较前一年增加1,424亿台币,年增率达8.8%,堪称大丰收.
--台湾超商龙头统一超商(2912.TW)结合旗下集团品牌联合徵才,预估今年至少徵才2,000名.同时基於员工时薪提高,为减轻加盟主成本负担,统一超也特别提拨4亿台币,提升加盟主年度最低毛利保证及委托加盟利润的分配比例,单店毛利比同业高出30-50万台币.
--乡林建设(5531.TW)董事长赖正镒表示,台湾房市信心在2012年总统大选後迅速回稳,改组完成的财经内阁正式上路,两岸推动签署投资保障协定可望朝正向发展,有利乡林未来10年版图迅速开展.集团旗下的鼎林控股,将力拼在2016年完成在香港IPO(首次公开发行).(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
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中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业