《台湾报摘》--经济日报2月10日

* 头版头条:

--希腊联合政府各党代表对新一轮纾困贷款要求的条件达成共识,取得纾困的可能性大增.欧美股市闻讯攀高,欧元站上两个月高点.

* 其他:

--微软(MSFT.O)将在本月底登场的全球行动通讯大会(MWC)上,推出Windows 8"消费者预览"版本,距上市再跨出一大步,将率领全球电脑业界展开绝地大反攻,台湾宏基(2353.TW)、华硕(2357.TW)、广达(2382.TW)、仁宝(2324.TW)等PC供应链乐见.

--大立光(3008.TW)去年第四季财报失色,毛利率首度跌破四成关卡,每股纯益仅8.65台币,全年每股税後纯益38.75台币,创历史新高,但仍低於法人预期的40台币以上水准.

--由於第一季仍见淡季效应,全球电视晶片龙头F-晨星3697.TW董事长梁公伟指出,本季营收将季减8%到13%,毛利率降到40%至42%.据分析师推估,晨星第一季每股税後纯益应会低於3台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.