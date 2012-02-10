《台湾报摘》--经济日报2月10日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
* 头版头条:
--希腊联合政府各党代表对新一轮纾困贷款要求的条件达成共识,取得纾困的可能性大增.欧美股市闻讯攀高,欧元站上两个月高点.
* 其他:
--微软(MSFT.O)将在本月底登场的全球行动通讯大会(MWC)上,推出Windows 8"消费者预览"版本,距上市再跨出一大步,将率领全球电脑业界展开绝地大反攻,台湾宏基(2353.TW)、华硕(2357.TW)、广达(2382.TW)、仁宝(2324.TW)等PC供应链乐见.
--大立光(3008.TW)去年第四季财报失色,毛利率首度跌破四成关卡,每股纯益仅8.65台币,全年每股税後纯益38.75台币,创历史新高,但仍低於法人预期的40台币以上水准.
--由於第一季仍见淡季效应,全球电视晶片龙头F-晨星3697.TW董事长梁公伟指出,本季营收将季减8%到13%,毛利率降到40%至42%.据分析师推估,晨星第一季每股税後纯益应会低於3台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业