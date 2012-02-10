《台湾重要政经日程》--2月10日-12月31日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
==================今日重要政经消息======================
2/10(五)
--13:30 台积电(2330.TW)公布1月营收.
--15:00 国贸局记者会.
--16:20 央行公布1月准备货币.
==================近期重要政经消息======================
2/20(一)
--16:00 经济部公布1月外销订单,12月外销订单较上年同期衰退0.72%.
--16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元.
2/22(三)
--16:00 主计处公布1月季调失业率,去年12月经季节调整後失业率为4.22%.
2/23(四)
--16:00 主计处公布第一季国内生产总值(GDP)概估值,此前估年增率1.9%.
--16:00 经济部公布1月工业生产,去年12月工业生产较上年同期衰退8.15%.
2/24(五)
--16:10 央行公布1月M2货币总计数,去年12月货币总计数M2年增率为5.01%.
2/27(一)
--金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日
2/29(三)
--16:00 经建会公布1月领先指标,上月上升0.5%.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
3/5(一)
--16:00 主计处公布2月消费者物价指数(CPI),1月较上年同期成长2.37%.
--16:00 央行公布至2月底外汇存底,1月底为3,903.04亿美元.
3/7(三)
--16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%.
4/4(三)
--金融市场因清明节及儿童节休市一天
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业