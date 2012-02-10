《台湾重要政经日程》--2月10日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 2/10(五) --13:30 台积电( 2330.TW )公布1月营收. --15:00 国贸局记者会. --16:20 央行公布1月准备货币. ==================近期重要政经消息====================== 2/20(一) --16:00 经济部公布1月外销订单,12月外销订单较上年同期衰退0.72%. --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 2/22(三) --16:00 主计处公布1月季调失业率,去年12月经季节调整後失业率为4.22%. 2/23(四) --16:00 主计处公布第一季国内生产总值(GDP)概估值,此前估年增率1.9%. --16:00 经济部公布1月工业生产,去年12月工业生产较上年同期衰退8.15%. 2/24(五) --16:10 央行公布1月M2货币总计数,去年12月货币总计数M2年增率为5.01%. 2/27(一) --金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日 2/29(三) --16:00 经建会公布1月领先指标,上月上升0.5%. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 3/5(一) --16:00 主计处公布2月消费者物价指数(CPI),1月较上年同期成长2.37%. --16:00 央行公布至2月底外汇存底,1月底为3,903.04亿美元. 3/7(三) --16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 林妙容; 审校 杨淑祯