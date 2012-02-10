〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌中止三日涨势,公债期货上扬

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透首尔2月10日电---韩元兑美元KRW=周五盘初下跌,中止连续三日的涨势,即使希腊传出利多消息且全球市场流动性充裕,因在国内市场开盘之前投资人回补美元空仓.
0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,120.5美元.周四本地收盘价为1,115.6.
三年期公债3月期货KTBc1上涨0.05点至104.23.
0030 GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,120.5 1,115.6
日圆/韩元JPYKRW=R 14.4090/203 14.4311/439
韩国公债期货KTBc1* 104.23 104.18
韩国综合股价指数.KS11 2,003.47 2,014.62
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注:韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 李婷仪; 审校 王丽鑫
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中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
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2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业