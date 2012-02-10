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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌中止三日涨势,公债期货上扬

路透首尔2月10日电---韩元兑美元KRW=周五盘初下跌,中止连续三日的涨势,即使希腊传出利多消息且全球市场流动性充裕,因在国内市场开盘之前投资人回补美元空仓.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,120.5美元.周四本地收盘价为1,115.6.

三年期公债3月期货KTBc1上涨0.05点至104.23.

0030 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,120.5 1,115.6

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4090/203 14.4311/439

韩国公债期货KTBc1* 104.23 104.18

韩国综合股价指数.KS11 2,003.47 2,014.62

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 李婷仪; 审校 王丽鑫

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