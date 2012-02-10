〔全球贵金属〕2月9日SPDR黄金持仓较上日增0.09%,iShares白银持仓增0.38%(更新版)

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
(更新iShares Silver Trust持仓数据)
路透2月9日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三增加0.09%,而同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量则攀升0.38%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,100,042.3 2月9日 41,061,167.2 2月8日 38,875.0 0.09%
iShares 311,879,302.2 2月9日 310,713,159.0 2月8日 1,166,143.2 0.38% U.S.
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
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