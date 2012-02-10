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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:27 BJT

〔全球贵金属〕2月9日SPDR黄金持仓较上日增0.09%,iShares白银持仓增0.38%(更新版)

(更新iShares Silver Trust持仓数据)

路透2月9日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三增加0.09%,而同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量则攀升0.38%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,100,042.3 2月9日 41,061,167.2 2月8日 38,875.0 0.09%

iShares 311,879,302.2 2月9日 310,713,159.0 2月8日 1,166,143.2 0.38% U.S.

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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