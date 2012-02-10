〔台湾货币市场〕短率稳定,周末各银行微调积数

* 短率稳定,一年存单交割消化闲钱

* 短票利率持平,银根适度宽松

* 周末微调积数

记者 林妙容

路透台北2月10日电---台湾银行间短期利率周五稳定.各银行间资金状况略有不均,主要是今日因应一年期存单交割,部分得标银行向同业寻求拆入,所幸央行冲销力道平平,部分银行到期资金也多,足以应付市场所需.

此外,周末各银行着重於微调积数,以免周末假期积数累积过多.

"今天不太平均,有些银行很缺,有些又多...大概跟昨天标售结果有关吧."一本地银行人士称.

上日央行标售364天期定期存单,加权平均得标利率略低於预期,落至0.887%[ID:nCT0505759],今日交割,金额为1,000亿台币.

本地时间15:07时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日在0.398%;区间在0.392-0.720%,上日在0.299-0.710%.

2-7天拆款利率在0.392-0.730%,与上日相同.

**短票利率亦稳於区间**

短票方面,交易商资金缺口不大,短票买气佳加上拆借并不困难,很快即能弥平缺口,利率也稳於上日区间.不过银行持续因应2月下旬央行存单到期较少的状况,两周内的短票买气更佳,利率则较指标30天短票要低1至2个基点.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同.两周内短票成交利率则在0.83-0.84%.

今日央行存单到期金额共4,919亿台币,发行金额央行稍晚才会公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,依序为周一5,789.5亿,周二154亿,周三3,144亿,周四954.5亿,及周五1,683亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後,周四当日超额准备为177亿台币,累计超额准备为667亿台币,加计前期1%的超额准备为1,887亿台币.

**RP利率同上日**

债市同业附买回(RP)利率周五平稳,为提前因应下周公债交割,见部分寿险将资金抽离,但银行等供应方余钱流入,资金调度颇为平顺.

资金调度人士表示,下周交割的30年期公债由寿险拿下多数筹码,今日即见寿险开始陆续走钱,预料周一赎回将达到高峰.不过,银行体系资金宽裕,部分投信也有申购款流入,整体市场供需尚能打平,预料RP利率可持稳於原有区间.

另外,有交易商表示,目前台股於高档震荡,续见股票型基金自RP市场走钱转为投入股市,惟金额不大,补齐缺口并不难.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

下周市场紧缩因子如下:周一(13日)有101/4公债交割,金额为350亿台币;周三(15日)则有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.(完)