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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:56 BJT

《外汇动态》澳元下滑,因澳洲央行重申有降息空间

0137GMT---澳元/美元AUD=D4跌0.3%至1.0755;澳洲央行周五重申目前利率水平适当,不过若经济大幅放缓,仍有放宽政策的空间,澳元闻讯即告续跌.[ID:nCN1381524]

央行本周稍早意外未降息後,部份市场人士原冀望央行会发表更为强硬的谈话,如今则大感失望.

澳元支撑位於日线图一目均衡转换线1.0707美元.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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