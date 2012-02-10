〔OPEC月报〕OPEC下调2012年石油需求预估,而1月产量超目标(更新版)

(新增细节)
* 经济疲弱、价格上涨打压需求
* OPEC日产量较目标高出90万桶
* EIA调高2012年需求预估,IEA周五公布报告
* 伊朗情势紧张,欧洲企业另觅替代油源
路透伦敦2月9日电---石油输出国组织(OPEC)因欧美经济疲弱而调降其全球石油需求成长预估,与美国政府能源预测机构的看法相左,反映出石油前景不确定性上升.
OPEC在周四公布的月报称,随着利比亚石油产业复原,成员国的供应量增加,1月时日产量较目标水平高出几近100万桶.
OPEC表示,2012年全球日需求将增加94万桶,比上个月预估的少了12万桶.石油日均用量预估为8,876万桶.
"美国经济疑虑,加上欧洲债务问题,都令未来12个月全球石油需求的不确定性升高,"报告指出,"零售油价走高,料对全球石油需求带来负面冲击."
和OPEC看法截然不同的是,美国能源资料协会(EIA)在周二的报告中调高2012年全球日需求增幅预估5万桶至132万桶.这是四个月来首度调升.
国际能源署(IEA)则将於周五公布石油预测报告.该机构亦料将下调其需求展望.
在OPEC公布报告後,油价一度缩减升幅,但布兰特原油期货LCOc1在每桶117美元上方的六个月高位附近交投,因伊朗核问题导致的紧张情势,造成供应有减少之虞,盖过了需求预估下调的影响.