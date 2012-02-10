〔路透调查〕分析师预计英国央行将再追加量化宽松政策一次(更新版)

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路透伦敦2月9日电---路透调查周四显示,英国央行料将再一次涉足债市买进英国公债,提振尚属脆弱的经济复苏,之後就结束印钞救市.

英国央行稍早时表示,将额外追加500亿英镑扩大买进公债,使其迄今为止的买债规模达到3,250亿英镑.路透调查访问43位分析师,有25位认为央行追加规模会更大.

认为英国央行货币政策委员会(MPC)会有更多量化宽松措施的分析师当中,预估中值为增加500亿英镑.

"购债速度似乎会有点减缓,但是这仍会是持续的刺激措施,总的来说我认为他们会偏向维持这个温和政策立场,"RBS英国分析师Ross Walker说.

对於英国央行将支出的总金额,预估中值为3,500亿英镑,预估区间从维持在目前的3,250亿英镑至花旗预估的6,000亿英镑--约相当於英国国内生产总值(GDP)的40%.

有18位分析师认为英国央行的量化宽松措施已经结束,有六位说央行可能会再挹注250亿英镑.有10位分析师认为会追加500亿英镑,余下的9位分析师说英国央行会再买进更多公债.

上周一项备受关注的企业调查表现强劲,加深了英国今年很快就会摆脱衰退的希望,英国1月服务业采购经理人指数(PMI)显示民间企业重获动能.

周四公布的官方数据显示,英国12月工业生产复苏步伐快於预期,因制造业者加快生产步伐,对衰退的担忧进一步缓解.[ID:nCN1380328](完)