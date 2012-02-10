〔路透调查〕分析师预计英国央行将再追加量化宽松政策一次(更新版)

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
(新增细节)
路透伦敦2月9日电---路透调查周四显示,英国央行料将再一次涉足债市买进英国公债,提振尚属脆弱的经济复苏,之後就结束印钞救市.
英国央行稍早时表示,将额外追加500亿英镑扩大买进公债,使其迄今为止的买债规模达到3,250亿英镑.路透调查访问43位分析师,有25位认为央行追加规模会更大.
认为英国央行货币政策委员会(MPC)会有更多量化宽松措施的分析师当中,预估中值为增加500亿英镑.
"购债速度似乎会有点减缓,但是这仍会是持续的刺激措施,总的来说我认为他们会偏向维持这个温和政策立场,"RBS英国分析师Ross Walker说.
对於英国央行将支出的总金额,预估中值为3,500亿英镑,预估区间从维持在目前的3,250亿英镑至花旗预估的6,000亿英镑--约相当於英国国内生产总值(GDP)的40%.
有18位分析师认为英国央行的量化宽松措施已经结束,有六位说央行可能会再挹注250亿英镑.有10位分析师认为会追加500亿英镑,余下的9位分析师说英国央行会再买进更多公债.
上周一项备受关注的企业调查表现强劲,加深了英国今年很快就会摆脱衰退的希望,英国1月服务业采购经理人指数(PMI)显示民间企业重获动能.
周四公布的官方数据显示,英国12月工业生产复苏步伐快於预期,因制造业者加快生产步伐,对衰退的担忧进一步缓解.[ID:nCN1380328](完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业