《外汇动态》海外基金买进美元/菲律宾披索,因数据疲弱且股市下跌

0236GMT---交易员表示,在菲律宾公布令人失望的出口数据及股市走弱後,美元/菲律宾披索PHP=PDSP因海外基金空头回补而上涨.
美元/披索上涨0.3%至42.31.
数据显示,菲律宾12月出口额较上年同期下滑20.7%至33.3亿美元,为两年来最低.菲律宾股市.PSI则跌0.4%.
菲律宾兑美元今年迄今上涨3.7%,因股市资金流入且一些外资押注会有评等调升.
一驻马尼拉的欧系银行交易员表示,披索尚未充分反映评等上调希望.交易员称,"若有评等上调,披索将测试40.25".但他不会在该水准卖出美元/披索,因市场仍在作空美元.其并称,目前美元有升至42.50的空间.(完)
--编译 戴素萍;审校 王丽鑫
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