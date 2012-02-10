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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 13:52 BJT

〔台股业绩〕台积电1月营收较上年同期微减1.1%,较上月增11.4%

路透台北2月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五公布,1月营收为亿340.5台币,较上年同期微减1.1%,较上月则成长11.4%.

台积电在1月中表示,预估第一季合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较上季约是持平至小幅衰退1.62%.毛利率略降至42.5-44.5%,而营利率则亦下滑至28.5-30.5%.[ID:nCT0428076]

该股今日收挫1.41%,报76.9台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.61%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2012年 1月 340.5 +11.4 -1.1

2011年12月 305.7 -13.2 -9.4

2011年11月 352.2 -5.4 -1.4 (完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/高洁如

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