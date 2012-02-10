〔台股业绩〕台积电1月营收较上年同期微减1.1%,较上月增11.4%

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透台北2月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五公布,1月营收为亿340.5台币,较上年同期微减1.1%,较上月则成长11.4%.
台积电在1月中表示,预估第一季合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较上季约是持平至小幅衰退1.62%.毛利率略降至42.5-44.5%,而营利率则亦下滑至28.5-30.5%.[ID:nCT0428076]
该股今日收挫1.41%,报76.9台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.61%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2012年 1月 340.5 +11.4 -1.1
2011年12月 305.7 -13.2 -9.4
2011年11月 352.2 -5.4 -1.4 (完)
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--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/高洁如
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业