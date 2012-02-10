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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 16:44 BJT

〔台湾央行〕共发行5,258.5亿台币存单,发行余额增加339.5亿

路透台北2月10日电---台湾央行周五公布,今日共发行5,258.5亿台币存单,相较存单到期金额4,919亿,存单发行余额增加339.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期3,741亿台币,利率为0.87%;91天期393亿台币,利率为0.93%;182天期124.5亿台币,利率为1.05%.另外,央行今日发行1,000亿台币的一年期存单.

央行上日共发行1,620亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,993.8亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为177亿台币,累计超额准备为667亿台币,加计前期1%的超额准备为1,887亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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