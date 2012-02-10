〔新债招标〕台湾开发金与凯基证公司债热销,因补券需求带动

路透台北2月10日电---三位消息人士周五表示,台湾小型金控--中华开发金控(2883.TW)总额60亿台币的公司债询价作业进入收尾阶段,由於客户反应热烈,利率定在1.32%的五年券发行额度由40亿增加至50亿台币,七年券额度则由20亿调整为10亿台币,利率定在1.42%.

消息人士并指出,开发金大股东辜仲莹拥有的大型券商--凯基证券6008.TWO,原计画发行30-40亿台币的三年期公司债,也因买盘需求强劲,最终发行规模将达40亿台币,利率定在1.15%.

"最近公司债到期不少,补券需求大,但偏偏第一季是发行的空窗期."一证券商承销人员说.

开发金与凯基证公司债,都是公司於去年第四季召开董事会通过并申请,才得以在第一季对外询价销售.因法令规定,上市柜公司需待年度财报揭露後,才能订定公司债的发行计画.

开发金在去年10月底发布重大讯息,要发行总额不超过60亿台币的公司债,募资用途是偿还之前发行公司债到期所需资金.凯基证则是在11月底公布,发行不超过50亿的公司债,以偿还短期负债与强化财务结构.(完)