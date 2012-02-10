〔新债招标〕台湾开发金与凯基证公司债热销,因补券需求带动

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透台北2月10日电---三位消息人士周五表示,台湾小型金控--中华开发金控(2883.TW)总额60亿台币的公司债询价作业进入收尾阶段,由於客户反应热烈,利率定在1.32%的五年券发行额度由40亿增加至50亿台币,七年券额度则由20亿调整为10亿台币,利率定在1.42%.
消息人士并指出,开发金大股东辜仲莹拥有的大型券商--凯基证券6008.TWO,原计画发行30-40亿台币的三年期公司债,也因买盘需求强劲,最终发行规模将达40亿台币,利率定在1.15%.
"最近公司债到期不少,补券需求大,但偏偏第一季是发行的空窗期."一证券商承销人员说.
开发金与凯基证公司债,都是公司於去年第四季召开董事会通过并申请,才得以在第一季对外询价销售.因法令规定,上市柜公司需待年度财报揭露後,才能订定公司债的发行计画.
开发金在去年10月底发布重大讯息,要发行总额不超过60亿台币的公司债,募资用途是偿还之前发行公司债到期所需资金.凯基证则是在11月底公布,发行不超过50亿的公司债,以偿还短期负债与强化财务结构.(完)
--记者 董永年;审校 屈桂娟
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业