〔台湾汇市〕台币兑美元爆量收跌6分,受获利了结卖盘打压

路透台北2月10日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘爆量贬值6分,希腊通过减债协议後,场上出现获利了结的卖压,台币随台股回档修正,并结束连续三日涨势.
汇银人士指出,盘初虽见外资汇入促台币小幅上涨,但随着台股由红翻黑,外商银行回补美元力道转强,加上美元的实质买需陆续进场,促台币由升转贬;临收盘前,央行顺势进场助贬约4分,终场台北及元太外汇则爆出逾14亿美元的交易大量.
"股市也推不太动,短线修正的压力可能让台币上升幅度有限."一位本地银行人士表示.
同在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一周与一个月期换汇点转为溢价,显示场上观望气氛浓厚.交易商表示,预料台币短线先行震荡整理,不过台币回贬料出口商抛汇意愿大增,汇价在29.65元附近有支撑,若突破则再看29.8元.
他们预估,下周一交投先看29.45-29.65元间,将密切关注台股及亚币走势.
台币兑美元今日收在29.56元,较前一周贬3.5分,或0.12%;累计今年以来台币已升值2.47%,因国际热钱重回亚洲新兴市场.
台股加权指数.TWII周五收盘下跌0.61%,至7,862.27点,为连续第二日触及六个月收盘高位;外资及陆资在台股卖超30.92亿台币,结束连续四日买超,上交易日为买超45.25亿.[ID:nCT0506465]
另外,台湾竞争对手国货币--韩元KRW=周五收低,盘中交投震荡.投资者忽略希腊方面的进展,针对韩元近期涨势锁定获利,终止连续四周的涨势.[KRW/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.560 29.495 29.370-29.560 29.520 11.22 8.66
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.520 29.440 29.410-29.529 29.410 3.38 4.20
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.030/-0.020
美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.235/-0.210
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--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进