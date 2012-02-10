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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 15:45 BJT

〔台湾金融〕英杰华暂时搁置出售第一金人寿股权计画,因金管会反对--消息

路透台北2月10日电---两位熟悉此项交易的人士周五表示,英杰华人寿(Aviva)(AV.L)将暂时搁置出售台湾第一金人寿股权的计画,因金管会对该案持反对态度.

"金管会不准Aviva离开,Aviva也说不出来为什麽要离开."一名消息人士说.

第一金人寿是在2007年4月,由英杰华与第一金控(2892.TW)宣布合资成立,第一金持股51%,英杰华持股49%,合资公司资本额定为50亿台币.

第一金原预期,英杰华会在去年底或今年初完成撤资行动.[ID:nCT0405094]

近年来INGING.AS、荷兰AEGON集团(AEGN.AS)、美国大都会人寿(MET.N)、美国国际集团(AIG.N)纷纷出售台湾寿险业务,主要由於台湾保险市场相对饱和,且利差偏低等原因.(完)

--记者 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 林高丽

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