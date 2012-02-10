〔台湾金融〕英杰华暂时搁置出售第一金人寿股权计画,因金管会反对--消息

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透台北2月10日电---两位熟悉此项交易的人士周五表示,英杰华人寿(Aviva)(AV.L)将暂时搁置出售台湾第一金人寿股权的计画,因金管会对该案持反对态度.
"金管会不准Aviva离开,Aviva也说不出来为什麽要离开."一名消息人士说.
第一金人寿是在2007年4月,由英杰华与第一金控(2892.TW)宣布合资成立,第一金持股51%,英杰华持股49%,合资公司资本额定为50亿台币.
第一金原预期,英杰华会在去年底或今年初完成撤资行动.[ID:nCT0405094]
近年来INGING.AS、荷兰AEGON集团(AEGN.AS)、美国大都会人寿(MET.N)、美国国际集团(AIG.N)纷纷出售台湾寿险业务,主要由於台湾保险市场相对饱和,且利差偏低等原因.(完)
--记者 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 林高丽
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业