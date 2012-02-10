《外汇动态》欧洲开盘:欧元走贬,因欧元区要求希腊采取更多措施

0755GMT---欧元/美元EUR=跌0.3%至1.3247,欧元/日圆EURJPY=R亦跌0.3%至102.91,脱离两个月高位,因欧元区财长在同意第二轮纾困案前,要求希腊采取更多措施.
澳元/美元AUD=D4表现失色,下跌0.8%至1.0695,此前中国贸易数据显示进口锐减.(完)
--编译 龚芳;审校 丁琦
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