〔台湾债市〕殖利率小幅收低,回补缺口後吸引承接但乏追价

路透台北2月10日电---台湾债市五年期殖利率周五小幅收低,结束过去三天的升势.受到台股转弱的带动,五年券吸引逢高承接买盘;不过,在10新券即将於下周登场交易下,五年券短线较乏追价意愿,殖利率收盘并未脱离0.95%太远.
五年期101/1今日盘中回补了1月30日的跳空缺口0.9570-0.9595%,市场人士指出,之後有见承接买盘进场,但追价有限.由於10年新券即将登场,将分散一些交易流动性,而且随着希腊达成撙节协议,美债殖利率反弹,外部因素亦间接拉高五年券的追价风险,令交投稍显得保守.
"10年券要when-issued,五年券就在0.95%附近trde来trade去没方向,"一证券商交易人士称.
不过,亦有交易商指出,在风险意识下,交投重心也不至於完全弃五年券转往十年券,预期五年券101/1仍可以持撑在0.95%附近,预期下周区间在0.92-0.96%.
台湾股市周五收低0.61%,追随亚洲股市的跌势,市场对希腊债务危机的担忧挥之不去.加权股价指数.TWII收跌48.51点至7,862.27.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3 A01103=TWO +1.10 0.7870 0.7850-0.7870 1.5
5 101/1 A01101=TWO -0.65 0.9469 0.9464-0.9625 264.5
10 100/9 A00109=TWO +0.40 1.2970 1.2900-1.3000 55.5
对於将在下周二登场的10年券101/5,上述交易商指出,今年年初以来标售的20年及30年券都颇为抢手下,10年券需求料也不弱.预期殖利率上至1.33-1.35%即可吸引买盘.
另一银行交易商人士亦认为,101/5短线区间可能就在1.25-1.30%,因为今年经济基本面暂时还是偏向负面看待,而且台债资金筹码面持续有利多头.
不过,亦有票券商交易人士指出,近来基本面气氛略有缓慢向上的气氛,尽管资金持续宽松,然而一旦央行降息条件逐一消失,殖利率下行空间也将受限,特别是五年短券,恐怕不能坚持偏多操作.
10年期主流现券100/9A00109=TWO今日收升0.4基点,报1.2970%.今年首次10年券101/5将在3月3日标售,3月7日发行,金额400亿台币.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2970
5 101/1 A01101=TWO 0.9469
2 101/3 A01103=TWO 0.7870 (完)
--记者 张雅菁;审校 乔艳红