《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月10日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元持续在较高水准寻获支撑,但进展仍迟缓,且有些受到制肘.上档关键价位仍为100日均线切入位1.3340区域,其上为50%回档位1.3435区域.

欧元需跌落1.3200,才会再度下看本周低位1.3025/30.惟有失守1.3020,才会重新下探1.2870/80美元.

美元/日圆:美国10年期公债收益率站上2%水准,持续将美元推向200日均线78.10,该点仍为美元攻向80.00的重要关卡,美元上月曾上攻78.10,但却功败垂成.

美元关键支撑仍在76.50水准上方,在未能攻克200日均线的情况下,汇价料进一步陷入区间波动.

欧元/英镑:0.8340英镑水位昨日扮演支撑的角色,汇价才得以一举攻破55日均线0.8390.该关键水准仍为近期区间高位,而今年迄今高点为0.8420/30区域.若有所突破,就会很快见到0.8500.

欧元下档需跌破0.8340,才会跌向1月低位0.8220.若跌落2010年9月低位0.8200/05,则将下看2010年低位0.8065英镑.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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