《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透伦敦2月10日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元持续在较高水准寻获支撑,但进展仍迟缓,且有些受到制肘.上档关键价位仍为100日均线切入位1.3340区域,其上为50%回档位1.3435区域.
欧元需跌落1.3200,才会再度下看本周低位1.3025/30.惟有失守1.3020,才会重新下探1.2870/80美元.
美元/日圆:美国10年期公债收益率站上2%水准,持续将美元推向200日均线78.10,该点仍为美元攻向80.00的重要关卡,美元上月曾上攻78.10,但却功败垂成.
美元关键支撑仍在76.50水准上方,在未能攻克200日均线的情况下,汇价料进一步陷入区间波动.
欧元/英镑:0.8340英镑水位昨日扮演支撑的角色,汇价才得以一举攻破55日均线0.8390.该关键水准仍为近期区间高位,而今年迄今高点为0.8420/30区域.若有所突破,就会很快见到0.8500.
欧元下档需跌破0.8340,才会跌向1月低位0.8220.若跌落2010年9月低位0.8200/05,则将下看2010年低位0.8065英镑.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。