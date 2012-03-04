《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月2日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 74.60 +4.84 +6.94 10125638
搜狐 (SOHU.O) 51.89 +1.47 +2.92 1738903
网易 (NTES.O) 52.52 +0.01 +0.02 963161
百度 (BIDU.O) 141.43 +2.56 +1.84 5944991
亚信科技 ASIA.O 12.89 -0.06 -0.46 215764
侨兴环球电话 XING.O 0.78 +0.01 +1.35 133672
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.59 -0.05 -0.34 1223958
联电 (UMC.N) 2.68 -0.04 -1.47 469300
日月光 (ASX.N) 4.86 +0.06 +1.25 237724
矽品精密 (SPIL.O) 5.70 -0.09 -1.55 1136306
和信超媒体 (GIGM.O) 1.38 -0.01 -0.72 152728
友达 (AUO.N) 5.21 -0.17 -3.16 207502
中华电信 (CHT.N) 31.02 -0.13 -0.42 174384
台湾国际航电 (GRMN.O) 46.67 -0.48 -1.02 988162
香港
中国移动 (CHL.N) 52.68 -0.12 -0.23 142194
中国联通 (CHU.N) 18.03 +0.08 +0.45 265965
中国电信 (CHA.N) 60.87 +0.15 +0.25 17698
中芯国际 (SMI.N) 2.57 -0.06 -2.28 24502
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 -0.04 -1.08 500
(完)
--整理 张若琪
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。