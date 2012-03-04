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亚洲 | 2012年 3月 4日 星期日 10:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 74.60 +4.84 +6.94 10125638

搜狐 (SOHU.O) 51.89 +1.47 +2.92 1738903

网易 (NTES.O) 52.52 +0.01 +0.02 963161

百度 (BIDU.O) 141.43 +2.56 +1.84 5944991

亚信科技 ASIA.O 12.89 -0.06 -0.46 215764

侨兴环球电话 XING.O 0.78 +0.01 +1.35 133672

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.59 -0.05 -0.34 1223958

联电 (UMC.N) 2.68 -0.04 -1.47 469300

日月光 (ASX.N) 4.86 +0.06 +1.25 237724

矽品精密 (SPIL.O) 5.70 -0.09 -1.55 1136306

和信超媒体 (GIGM.O) 1.38 -0.01 -0.72 152728

友达 (AUO.N) 5.21 -0.17 -3.16 207502

中华电信 (CHT.N) 31.02 -0.13 -0.42 174384

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.67 -0.48 -1.02 988162

香港

中国移动 (CHL.N) 52.68 -0.12 -0.23 142194

中国联通 (CHU.N) 18.03 +0.08 +0.45 265965

中国电信 (CHA.N) 60.87 +0.15 +0.25 17698

中芯国际 (SMI.N) 2.57 -0.06 -2.28 24502

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 -0.04 -1.08 500

(完)

--整理 张若琪

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