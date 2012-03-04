《美股一周展望》2月就业报告若表现良好,将推动股市多头前行

记者Caroline Valetkevitch 编译 张若琪

路透纽约3月2日电---今年迄今股市表现已证实当初心存怀疑者是错的.美国2月就业报告可能恰是下周维持多头前行所需.

根据部分分析师,股市五个月来的涨势,建立在一连串经济数据的改善上,数据显示美国企业获利仍持续增长.

就业成长在这个写照中占了一大部分.就业成长曾落后美国经济的其他多数环节,且成为有意角逐共和党总统提名者经常提出来的一点.

但策略师一直认为市场会有拉回,尤其是因股市指数触及新里程碑,且第四季的财报高峰已过.

标准普尔500指数.SPX过去九周中,有八周周线收高.本周稍早道琼工业指数.DJI曾自2008年5月来首次收在13,000点上方;标普500指数也两度收在备受关注的1,370点技术阻力水准上方;Nasdaq指数.IXIC本周一度跨越3,000点,在2000年来最高水准交投.

部分人士表示,随着进一步构成支撑的经济面消息出现,股市或有可能维持这样的轨道.

"只要更好的经济消息继续出炉,市场就会继续上涨.问题是,'我们是否看到经济的改善能维持下去?'我认为答案是'是的',因此我想还会续涨."Cozad资产管理投资顾问暨投资组合经理Bryant Evans称.

根据路透调查的分析师,美国2月非农就业岗位料增加21万个,1月为增加24.3万个.

那将是非农就业岗位连续三个月强劲增长.

美国2月失业率料持稳于8.3%的三年低点.

这也将进一步印证经济改善.近来美国公布不少乐观数据,包括本周公布的去年第四季国内生产总值(GDP)环比年率上修为增长3.0%,为2010年第二季以来最大升幅.

**油价引发疑虑**

随着希腊纾困计画有所进展,美国财报重头戏已过,投资人近来更为注意经济数据.

但油价上涨可能带来一些焦虑.

对于中东石油产国供应中断的疑虑促使布兰特原油维持在每桶120美元上方,分析师称,那可能影响股市涨势的持续性.

"经济的动能相当不错,少数零散的数据不会乱了复苏的好事.但如果出现来自油市的外部冲击,一切都是徒劳了.事情可能在短时间就发生改变."Kayne Anderson Rudnick的股市主管Doug Foreman说.

油价高涨代表消费者和企业付出的成本更高,让看来已迈入衰退的欧洲更为艰困.

一旦各项条款定案,希腊第二套纾困方案将就绪.第一笔资金可能在希腊和民间投资者3月9日完成债券交换后拨付.

撇开那些疑虑,股市今年迄今的涨幅已大,可能也因此让投资人认为会拉回.标普500指数今年来已上涨9%.

"一旦开始触及目标价,这总是一个讯号."Asbury Research研究主管John Kosar表示.

"从纯粹资金管理的观点而言,标普去年根本没赚钱.如果你是经理人,截至3月1日已有近10%获利,难道不会想了结一些吗?"

标准普尔500指数2011年年线几乎收平.

**经济占据主位**

但经济数据就很难辩驳.

美国经济增强可创造就业机会并改善获利.那被视为推动股市涨势的重要力量.

纵使获利优于预期的企业比例近几季呈现下滑,但第四季获利成长仍有9.4%,高于1月3日的增长预估7.9%.

近几季获利增幅也呈现放缓,但分析师表示,经济改善将使获利成长不致于迅速降温,并将有助抵御欧洲财政问题的负面效应.

"我们认为只要就业状况继续改善,就处于正确的轨道上."Jones Villalta资产管理投资组合经理Thomas Villalta称.

除了周五将公布的就业报告,ADP周三也将公布民间就业报告.

而周一美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)出炉,华尔街将据以一窥美国服务业状况.

美国1月国际贸易收支也将于周五发布.路透调查预估美国1月贸易逆差料由12月的488亿美元略扩大至490亿美元.

标准普尔500指数成分股还有一些企业将公布业绩,包括协助申报税务企业H & R Block Inc (HRB.N)及过滤设备制造商Pall Corp PLL.N.(完)

--译文审校 张明钧

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