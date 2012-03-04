〔全球汇市〕投机客在2月28日止当周减少美元多仓,转作空日圆--CFTC

路透纽约3月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客减少美元多头仓位,并转为做空日圆,这是至少去年9月以来首见.

2月28日止当周,美元净多头仓位降至129.8亿美元,前一周为172.5亿美元.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

最新一周的日圆净空仓为1,203口,前一周为净多仓17,257口.

在日本央行最近一次的放宽政策行动后,日圆过去数周开始下跌.日圆兑美元今年以来已贬值近6%,2011年则为升值5.5%.

澳元净多单进一步增加,来到7月底以来新高78,201口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月28日当周 2月21日当周

多头仓位 51,558 62,062

空头仓位 52,761 44,805

净仓位 -1,203 17,257

欧元(125,000欧元为1口)

2月28日当周 2月21日当周

多头仓位 35,728 29,369

空头仓位 145,402 171,528

净仓位 -109,674 -142,159

英镑(62,500英镑为1口)

2月28日当周 2月21日当周

多头仓位 26,931 27,617

空头仓位 50,166 58,967

净仓位 -23,235 -31,350

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月28日当周 2月21日当周

多头仓位 9,775 7,900

空头仓位 29,166 27,746

净仓位 -19,391 -19,846

加元(100,000加元为1口)

2月28日当周 2月21日当周

多头仓位 50,763 47,784

空头仓位 28,283 33,672

净仓位 22,480 14,112

澳元(100,000澳元为1口)

2月28日当周 2月21日当周

多头仓位 103,665 92,233

空头仓位 25,464 17,533

净仓位 78,201 74,700

(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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