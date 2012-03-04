〔全球汇市〕投机客在2月28日止当周减少美元多仓,转作空日圆--CFTC

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透纽约3月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客减少美元多头仓位,并转为做空日圆,这是至少去年9月以来首见.
2月28日止当周,美元净多头仓位降至129.8亿美元,前一周为172.5亿美元.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
最新一周的日圆净空仓为1,203口,前一周为净多仓17,257口.
在日本央行最近一次的放宽政策行动后,日圆过去数周开始下跌.日圆兑美元今年以来已贬值近6%,2011年则为升值5.5%.
澳元净多单进一步增加,来到7月底以来新高78,201口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月28日当周 2月21日当周
多头仓位 51,558 62,062
空头仓位 52,761 44,805
净仓位 -1,203 17,257
欧元(125,000欧元为1口)
2月28日当周 2月21日当周
多头仓位 35,728 29,369
空头仓位 145,402 171,528
净仓位 -109,674 -142,159
英镑(62,500英镑为1口)
2月28日当周 2月21日当周
多头仓位 26,931 27,617
空头仓位 50,166 58,967
净仓位 -23,235 -31,350
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月28日当周 2月21日当周
多头仓位 9,775 7,900
空头仓位 29,166 27,746
净仓位 -19,391 -19,846
加元(100,000加元为1口)
2月28日当周 2月21日当周
多头仓位 50,763 47,784
空头仓位 28,283 33,672
净仓位 22,480 14,112
澳元(100,000澳元为1口)
2月28日当周 2月21日当周
多头仓位 103,665 92,233
空头仓位 25,464 17,533
净仓位 78,201 74,700
(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。