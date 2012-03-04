〔货币市场〕美元利率料下滑,因银行手头资金充裕

路透纽约3月2日电---短期美元借款成本可能在未来数日进一步下跌,因欧洲银行业者在本周积极借入欧洲央行提供的成本低廉融资,使其手上资金充裕.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席表示,接近于零的指标利率料将至少延续至2014年底,分析师周五表示,这可望让银行间拆放利率有更多下滑空间.

分析师并指出,美元融资市场上另一个振奋人心的迹象,就是投资人对于无担保法国银行业长天期债券的买兴.

2011年底时,多数投资人避开法国银行业者的债券,只敢承接其隔拆担保贷款.法国银行业者对希腊及意大利这两个债台高筑国家的曝险极高.

"有许多资金来自欧洲."纽约道明证券(TD Securities)美元融资主管Mike Lin表示."目前很难抵抗这一趋势."

Lin指出,此一趋势暗示伦敦银行间市场上三个月期美元利率可能在未来数日下滑0.5个基点.

周五三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)定盘报0.47575%,此为11月中旬以来新低.

评估三个月LIBOR预期的近月欧洲美元利率期货连续第五个日上涨.2012年12月欧洲美元利率期货EDZ2周五触及99.430,为约一个月来最高.

美元市场的多数压力指标可能会进一步下滑,因欧洲央行周三对800家银行业者释出了5,300亿欧元资金.

三个月LIBOR与三个月隔夜利率交换(OIS)利差在36个基点附近盘旋,此为11月初以来最为紧俏水准.OIS为评量FED指标利率的预期.

根据Tradeweb数据,两年期美元利率互换与两年期美国公债收益率(殖利率)的利差在周五尾盘收窄至25个基点,为8月中旬以来最窄.

自12月以来,欧洲央行两度的三年期长期再融资操作(LTRO)已向市场注入超过1万亿(兆)欧元资金.

尽管这些欧洲央行贷款是以欧元计价,但如此庞大的注资降低了银行业者在公开市场上筹资的迫切性,而在公开市场上,投资人对于银行持有区域主权公债曝险的疑虑未消.

"两轮的LTRO令市场资金充裕.意味着其整体对现金的需求降低不少."Lin表示.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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