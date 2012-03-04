《一周市场焦点》投资人面对长期低利率挑战,或从股市寻求价值

欧元债市：法国公债走势受民调牵动，德国两年债收益率降至纪录最低
路透伦敦2月20日 - 法国公债较德国公债利差周一升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。
* 各央行将暂停放宽政策
* 迄今实施的措施提振股市需求
* 数据将展现全球复苏的程度
记者 Richard Hubbard 编译 张若琪
路透伦敦3月2日电---欧洲、英国和亚洲各央行在释出一波流动资金以防止全球经济急遽放缓后,新的一周或暗示长期维持低利率,促使投资人在股市或大宗商品谋寻价值.
周五美国的就业报告和欧元区、英国和中国工业生产数据将显示,央行措施的成效.
许多分析师认为当前全球正温和复苏,但前景仍存在大量风险.
"成长可能非常迟滞."英国私人银行Kleinwort Benson投资长Mouhammed Choukeir称.
"因此各央行现阶段正刻意地'从派对中拿走酒钵'."
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克本周在国会的证词为这种情况定调,他称美国温和复苏但高失业令人无法接受,不过避免谈及任何进一步的宽松措施.
欧洲央行、英国央行和加拿大、新西兰、韩国及印尼央行周四均将召开政策会议.澳洲央行会议则于周二进行.
欧洲方面,过去一周的制造业活动指标显示欧元区温和衰退;在此同时亚洲新工厂订单上升,使其成为全球经济成长的引擎.
新的一周美国数据重头戏是3月9日将公布的2月非农就业报告,数据料显示美国2月非农就业岗位约增加21万个,1月为增24.3万.
**股市受青睐**
对投资人而言,长期低利率的前景和欧债问题,以及油价可能上涨从而推高通胀并降低消费者需求等因素,都构成棘手的挑战.
基金经理正瞄准价值和收益,首要的是从新兴市场中搜寻,但也不放过一些发达经济体企业领域的机会.
"我们确实侧重于诱人的价值面,相对美国而言,当前我们在英国看到这一前景."Kleinwort的Choukeir称,相比美国,英国股票的市盈率(本益比)较低,且股息收益率较高.
以全球来看,投资人2月将股票配置增至11个月高位,同时调降债券和现金配置,因各主要央行、尤其是欧元区的放松政策缓解了风险疑虑.
但Standard Life Investments全球投资策略师Richard Batty指出,欧洲央行大举向银行体系挹注流动性后,他对欧元区股市的态度依然审慎,较青睐美国市场.
"欧洲的流动性提高,欧元和欧股等风险溢价大行其道."
"现在后续的问题在于,从哪儿可收获最大的获利.我们认为全球今年可取得5-6%获利成长,但欧洲方面的获利就可能是负的."
Standard Life Investments目前于美股以外,在公司债配置部位较重,且高级别和高收益公司债均有涉及.该公司管理资产约1,500亿英镑(2,393.8亿美元).
"我们认为美元明显很便宜,欧元则相当贵."他并表示.
在美联储、欧洲央行、英国央行、甚至日本央行都相继实施政策宽松措施后,很难预测全球主要货币的前景.
"我询问了一些美国人,他们都正设法卖出美元;我也和一些德国人谈过,他们在设法摆脱欧元;而和我交换意见的英国人则希望出脱英镑."德意志银行个人财富管理业务投资长Kevin Lecocq说.
Lecocq倾向依照客户个人投资组合内容持有一篮子货币,但透过股票或债券,纳入新兴市场的曝险.
新兴市场今年表现居前,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴股市指数.MSCIEF2012年头两个月涨幅就达16.8%,但该指数去年挫跌20%.
MSCI全球股市指数.MIWD00000PUS开年以来约涨11%,而2011年该指数走势震荡,跌逾9%.
<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
参看主要央行资产负债表相关图表,请点选(link.reuters.com/jyx65s)
参看欧洲银行流动性相关图表,请点选(link.reuters.com/teq25s)
参看2012年各种资产表现相关图表,请点选(link.reuters.com/muc46s)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
未来这周新兴市场投资人面临两件大事.
中国十一届全国人大五次会议周一在北京开幕,将听取政府2012年计画,将包括新的增长和通胀目标,及财政政策.
法国兴业分析师Wei Yao表示,北京当局可能下调增长目标至7.5%,并公布刺激消费的措施.
俄罗斯方面,投资人断定普京将在周末的选举中重掌总统高位,人民将接受这个结果.但风险在于如果他无法获得50%的票数、得进行第二轮决选,或是无法以大幅差距获胜的话,将引发大规模抗议.(完)
--译文审校 张明钧
路透伦敦2月20日 - 法国公债较德国公债利差周一升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。
(2月20日适逢总统日假期，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0611 -0.02 +0.91 1.0513 美元/日圆 113.07 112.85 +0.19 -3.25 116.87 欧元/日圆 119.99 119.76 +0.19 -2.56 123.14 美元/瑞郎 1.0022 1.0025 -0.03 -1.53 1.0178 英镑/美元 1.2460 1.2412 +
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017