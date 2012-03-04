《一周市场焦点》投资人面对长期低利率挑战,或从股市寻求价值

* 各央行将暂停放宽政策

* 迄今实施的措施提振股市需求

* 数据将展现全球复苏的程度

记者 Richard Hubbard 编译 张若琪

路透伦敦3月2日电---欧洲、英国和亚洲各央行在释出一波流动资金以防止全球经济急遽放缓后,新的一周或暗示长期维持低利率,促使投资人在股市或大宗商品谋寻价值.

周五美国的就业报告和欧元区、英国和中国工业生产数据将显示,央行措施的成效.

许多分析师认为当前全球正温和复苏,但前景仍存在大量风险.

"成长可能非常迟滞."英国私人银行Kleinwort Benson投资长Mouhammed Choukeir称.

"因此各央行现阶段正刻意地'从派对中拿走酒钵'."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克本周在国会的证词为这种情况定调,他称美国温和复苏但高失业令人无法接受,不过避免谈及任何进一步的宽松措施.

欧洲央行、英国央行和加拿大、新西兰、韩国及印尼央行周四均将召开政策会议.澳洲央行会议则于周二进行.

欧洲方面,过去一周的制造业活动指标显示欧元区温和衰退;在此同时亚洲新工厂订单上升,使其成为全球经济成长的引擎.

新的一周美国数据重头戏是3月9日将公布的2月非农就业报告,数据料显示美国2月非农就业岗位约增加21万个,1月为增24.3万.

**股市受青睐**

对投资人而言,长期低利率的前景和欧债问题,以及油价可能上涨从而推高通胀并降低消费者需求等因素,都构成棘手的挑战.

基金经理正瞄准价值和收益,首要的是从新兴市场中搜寻,但也不放过一些发达经济体企业领域的机会.

"我们确实侧重于诱人的价值面,相对美国而言,当前我们在英国看到这一前景."Kleinwort的Choukeir称,相比美国,英国股票的市盈率(本益比)较低,且股息收益率较高.

以全球来看,投资人2月将股票配置增至11个月高位,同时调降债券和现金配置,因各主要央行、尤其是欧元区的放松政策缓解了风险疑虑.

但Standard Life Investments全球投资策略师Richard Batty指出,欧洲央行大举向银行体系挹注流动性后,他对欧元区股市的态度依然审慎,较青睐美国市场.

"欧洲的流动性提高,欧元和欧股等风险溢价大行其道."

"现在后续的问题在于,从哪儿可收获最大的获利.我们认为全球今年可取得5-6%获利成长,但欧洲方面的获利就可能是负的."

Standard Life Investments目前于美股以外,在公司债配置部位较重,且高级别和高收益公司债均有涉及.该公司管理资产约1,500亿英镑(2,393.8亿美元).

"我们认为美元明显很便宜,欧元则相当贵."他并表示.

在美联储、欧洲央行、英国央行、甚至日本央行都相继实施政策宽松措施后,很难预测全球主要货币的前景.

"我询问了一些美国人,他们都正设法卖出美元;我也和一些德国人谈过,他们在设法摆脱欧元;而和我交换意见的英国人则希望出脱英镑."德意志银行个人财富管理业务投资长Kevin Lecocq说.

Lecocq倾向依照客户个人投资组合内容持有一篮子货币,但透过股票或债券,纳入新兴市场的曝险.

新兴市场今年表现居前,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴股市指数.MSCIEF2012年头两个月涨幅就达16.8%,但该指数去年挫跌20%.

MSCI全球股市指数.MIWD00000PUS开年以来约涨11%,而2011年该指数走势震荡,跌逾9%.

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参看主要央行资产负债表相关图表,请点选(link.reuters.com/jyx65s)

参看欧洲银行流动性相关图表,请点选(link.reuters.com/teq25s)

参看2012年各种资产表现相关图表,请点选(link.reuters.com/muc46s)

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未来这周新兴市场投资人面临两件大事.

中国十一届全国人大五次会议周一在北京开幕,将听取政府2012年计画,将包括新的增长和通胀目标,及财政政策.

法国兴业分析师Wei Yao表示,北京当局可能下调增长目标至7.5%,并公布刺激消费的措施.

俄罗斯方面,投资人断定普京将在周末的选举中重掌总统高位,人民将接受这个结果.但风险在于如果他无法获得50%的票数、得进行第二轮决选,或是无法以大幅差距获胜的话,将引发大规模抗议.(完)