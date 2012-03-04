〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数走高,因太平洋航运热络

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透3月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,连续第七天走高,因太平洋盆地航运热络拉抬运价走高.
波罗的海乾散货运价指数上升8点或1.05%,至771点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"可能是暂时性回温,因还存在着有许多新船进入市场的问题."希腊经纪商Intermodal的George Lazaridis表示.
新船供给增加速度正超越商品需求增速,预料将在未来数月限制运价涨势.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI小涨,该型船舶平均获利升至6,786美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
"巴拿马型船运市场看来状况好转一些."位于奥斯陆的Arctic Securities表示.
不过Intermodal的Lazaridis指出,巴拿马型船运市场问题较大,因过去两个月有不少新船交付,这些新船多数是在2010年间下订.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI小跌0.13%,但平均获利升3美元,至5,979美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"短期不太可能见到大幅回升,除非我们确切地见到部分乾货船运需求有关事件转向."(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。