〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数走高,因太平洋航运热络

路透3月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,连续第七天走高,因太平洋盆地航运热络拉抬运价走高.

波罗的海乾散货运价指数上升8点或1.05%,至771点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"可能是暂时性回温,因还存在着有许多新船进入市场的问题."希腊经纪商Intermodal的George Lazaridis表示.

新船供给增加速度正超越商品需求增速,预料将在未来数月限制运价涨势.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI小涨,该型船舶平均获利升至6,786美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"巴拿马型船运市场看来状况好转一些."位于奥斯陆的Arctic Securities表示.

不过Intermodal的Lazaridis指出,巴拿马型船运市场问题较大,因过去两个月有不少新船交付,这些新船多数是在2010年间下订.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI小跌0.13%,但平均获利升3美元,至5,979美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"短期不太可能见到大幅回升,除非我们确切地见到部分乾货船运需求有关事件转向."(完)