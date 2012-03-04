《欧洲政经焦点》西班牙新设2012年赤字目标,公然挑战欧盟协定

欧元债市：法国公债走势受民调牵动，德国两年债收益率降至纪录最低
路透伦敦2月20日 - 法国公债较德国公债利差周一升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。
* 西班牙设定2012年赤字目标为相当于GDP的5.8%
* 此前与欧盟达成的协议为4.4%
路透马德里/布鲁塞尔3月2日电---西班牙周五设定其2012年预算目标,并未如其原先同意的欧元区撙节行动那么严苛,使欧盟新财政协定的可信度打上问号.
西班牙首相拉霍伊坚称他是在欧盟指导方针范围内行事,因为该计画仍将遵守在2013年达成公共赤字目标相当国内生产总值(GDP)3%的目标.
他表示西班牙新设定的2012年赤字相当于GDP为5.8%的目标,比原先同意的4.4%更为务实,但仍感到吃力.
"我支持撙节计画,且致力于将赤字相当于GDP之比从8.5%降到5.8%;那是很大幅度的撙节了."他周五在布鲁塞尔的欧盟峰会结束时称.
其宣示使欧盟一项更严苛债务规定的协议蒙上阴影.欧盟27国领导人除两国外,周五均签署了一项'财政协定',承诺欧元区国家中期将平衡其预算.
西班牙已大幅削减支出并采行经济改革,以避免被危机进一步拖累;这场危机已迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求纾困.
德国总理梅克尔和欧洲理事会主席范龙佩表示,经济困境国家的财政目标不应有所弹性.
"在岌岌可危的国家,实现财政整固目标一直是、且仍是欧盟综合因应危机的基石之一,也是强化信心的关键."欧盟经济暨货币事务执委雷恩的发言人Amadeu Altafaj指出.
拉霍伊称此举不会造成市场惊惶,但消息公布后,西班牙长期借款成本上升,使其公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB自8月以来首次升至跟负债沉重的意大利相同水准,因投资人担心西班牙需比原先计画发行更多债券.
**测试的案例**
西班牙正成为测试欧洲是否愿意放宽财政规定的案例.其规定要求正努力应对增长低迷、高失业和社会日益不安威胁的会员国进一步节支.
西班牙政府周五称,该国今年经济将萎缩1.7%,与国际货币基金组织(IMF)的预估一致.西班牙并预计失业率为24%.
欧洲理事会对外关系负责人Thomas Klau指出,拉霍伊的决定对于西班牙而言具有期经济上意义,但西班牙和欧盟应避免冲突.
拉霍伊称,"我不用告诉他国总统或国家元首有关我国预算内的赤字数据.用不着.这是主权决定.我会在4月告诉欧盟执委会.
此一策略将迫使欧盟决定是否据新撙节计划惩罚西班牙.
"这是个危险的游戏,因为冒着危及整体(财政稳定)进程合法性的危险."Eurasia Group政治分析师Antonio Barroso称."要么他知道最后他们会让目标更有弹性,要么就是他有勇气,宁愿遭到制裁."
西班牙周五表示,除12月宣布的150亿欧元节支和加税外,2012年将再削减150亿欧元预算.该国将支出上限较2011年下调近5%至近1,186亿欧元.
要使赤字从去年相当于GDP的8.5%降至4.4%,将需减省440亿欧元,但可能引发类似希腊的骚乱.
欧盟执委雷恩坚持西班牙需更详细说明,其2011年赤字为何超出设定的6%目标那么多.
消息人士告诉路透,欧盟执委会中部分人士怀疑,西班牙夸大2011年的赤字预估,以使其今年的目标更有弹性.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
路透伦敦2月20日 - 法国公债较德国公债利差周一升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。
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