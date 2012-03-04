《日本重要政经日程》--3月5日

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价

路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。