全球外汇市场3月5日主要消息

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月5日(一)
0030 - 澳洲第四季企业库存、企业税前获利和企业营业利润总额
0030 - 澳洲2月ANZ报纸及网路招聘广告
0815 - 瑞士1月零售销售
0843 - 意大利2月服务业采购经理人指数(PMI)
0848 - 法国2月服务业PMI
0853 - 德国2月服务业PMI
0858 - 欧元区2月服务业PMI
0900 - 意大利1月生产者物价指数(PPI)
0928 - 英国2月服务业PMI
0930 - 欧元区3月Sentix投资者信心指数
0930 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫发表讲话
1000 - 欧元区1月零售销售
1345 - 美国财政部负责金融市场的助理部长Mary John Miller发表讲话
1415 - 日本央行副总裁西村清彦发表讲话
1500 - 美国供应管理协会(ISM)2月非制造业PMI
1500 - 美国1月工厂订单
1615 - 墨西哥外交事务次长Lourdes Aranda在华府墨西哥大使馆召开记者会
1730 - 美国国会联合经济委员会副主席Kevin Brady讨论新立法,该法案旨在增强美国联邦储备理事会(FED)的职责,同时并强化其独立性,前FED副主席科恩将参与美国企业研究院(AEI)复审小组
1820 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话
2100 - 新西兰1月政府运作收支及月度负债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI