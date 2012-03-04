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亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 06:59 BJT

全球外汇市场3月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月5日(一)

0030 - 澳洲第四季企业库存、企业税前获利和企业营业利润总额

0030 - 澳洲2月ANZ报纸及网路招聘广告

0815 - 瑞士1月零售销售

0843 - 意大利2月服务业采购经理人指数(PMI)

0848 - 法国2月服务业PMI

0853 - 德国2月服务业PMI

0858 - 欧元区2月服务业PMI

0900 - 意大利1月生产者物价指数(PPI)

0928 - 英国2月服务业PMI

0930 - 欧元区3月Sentix投资者信心指数

0930 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫发表讲话

1000 - 欧元区1月零售销售

1345 - 美国财政部负责金融市场的助理部长Mary John Miller发表讲话

1415 - 日本央行副总裁西村清彦发表讲话

1500 - 美国供应管理协会(ISM)2月非制造业PMI

1500 - 美国1月工厂订单

1615 - 墨西哥外交事务次长Lourdes Aranda在华府墨西哥大使馆召开记者会

1730 - 美国国会联合经济委员会副主席Kevin Brady讨论新立法,该法案旨在增强美国联邦储备理事会(FED)的职责,同时并强化其独立性,前FED副主席科恩将参与美国企业研究院(AEI)复审小组

1820 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话

2100 - 新西兰1月政府运作收支及月度负债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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