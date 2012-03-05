《台湾报摘》--经济日报3月5日

* 头版头条:
--第四代行动通讯(4G)提前上路有谱.政府高层透露,行政院长陈冲已核定4G释照由原定的后年7月提前一至二年;4G最快明年7月以后释照,后年和中国大陆同步商转营运,提前引爆4G商机.
* 其他:
--瘦肉精议题风暴扩大,政府向餐饮业者开刀,台湾西式餐饮业受到严重打击.包括我家牛排、贵族世家、吉野家(9861.T)及汉堡王[BKCBK.UL]等平价连锁品牌都被检查,法乐琪及王品(2727.TW)也被点名.餐饮业者预估,最近生意大幅下滑,相关损失恐高达上亿台币.
--国际能源价格持续飙涨,预计今年5月,台湾电力公司累计亏损即将超过资本额的一半,超过1,650亿台币.电价调涨势在必行.据消息人士透露,原则上工业用电涨幅将高于民生用电,其中离峰电价涨幅估计高于平均涨幅.
--苹果(AAPL.O)在iPad mini"美日携手抗三星"(005930.KS)态势确立,台湾面板与记忆体供应链都吃香,友达(2409.TW)取得面板订单,颀邦(6147.TWO)来自瑞萨(6723.T)驱动IC封测订单大增,辅祥(6120.TW)等周边供应链需求强劲;东芝(6502.T)有望取代三星,吃下所有Nand晶片订单,封测厂协力厂力成(6239.TW)受惠大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 黄凯
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