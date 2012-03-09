〔台股业绩〕台积电2月营收较上年同期增5.8%,较上月减1.4%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北3月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五公布,2月营收为335.8亿台币,较上年同期增加5.8%,较上月则减少1.4%.
台积电在1月中表示,预估第一季合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较上季约是持平至小幅衰退1.62%.毛利率略降至42.5-44.5%,而营利率则亦下滑至28.5-30.5%.[ID:nST0428076]
该股今日收高0.38%,报80.0台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.39%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2012年 2月 335.8 -1.4 +5.8
2012年 1月 340.5 +11.4 -1.1
2011年12月 305.7 -13.2 -9.4 (完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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