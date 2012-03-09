〔台股业绩〕台积电2月营收较上年同期增5.8%,较上月减1.4%

路透台北3月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五公布,2月营收为335.8亿台币,较上年同期增加5.8%,较上月则减少1.4%.

台积电在1月中表示,预估第一季合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较上季约是持平至小幅衰退1.62%.毛利率略降至42.5-44.5%,而营利率则亦下滑至28.5-30.5%.[ID:nST0428076]

该股今日收高0.38%,报80.0台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.39%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2012年 2月 335.8 -1.4 +5.8

2012年 1月 340.5 +11.4 -1.1

2011年12月 305.7 -13.2 -9.4 (完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]