《即时观点3》台湾2月CPI远低于预期,惟整体上扬趋势不变

路透台北3月5日电---台湾主计处周一公布,2月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.25%,远低于路透调查的成长1.25%,且为2010年8月年增率为-0.47%以来最低.主因春节过后,保姆、佣人等家庭费用,以及食物、旅游团费回跌.

2月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长1.92%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

2月 1月

CPI(较上年同期) +0.25 +2.37

路透调查(较上年同期) +1.25 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.12 +0.17

核心CPI(较上年同期) -0.05 +1.86

WPI(较上年同期) +1.92 +4.38r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

**市场评论**

--元富投顾分析师 许芷雁:

2月CPI略低于我们的预期,主要受农历春节影响以及蔬果价格的下跌.展望未来,要关注油电价格的调整,本地媒体已有报导,电价将调高19%.而过去一年,电价调升幅度为3-5%.倘若通膨升温,央行可能一改暂停升息的动作而逐渐微调.但在此刻,我们仍维持央行今年不动利率的预期.

--台北花旗银行首席经济学家 郑贞茂:

我们必须将1、2月的数据一起看,因为里头有季节性因素.这两个月的平均值大约是1.3%,与12月的2.01%及去年同期平均1.2%比起来,并不是一个太低的数字.

春节过后,食物价格回跌蛮多,比上个月下降了约1个百分点,服饰价格也是同样的情况.分析师的预测之所以较高,大概是因为指标油价和天然气较高所致.

这个月的CPI较低不会改变未来逐步上扬的趋势,到了3月,数据就会回到约2%.

--元大投顾分析师 王诚宏:

这远低于预期,我们预估是1.48%.通常与油价有关的都会预测错误,实际会比预测低,这反映了一个老问题,就是国际农工原物料与油价的变动,对台湾CPI的影响没那么高,因为政府会干预.虽然2月CPI出奇的低,但还不会影响我们对全年CPI的预估值,仍维持在1.3%.

**市场反应**

--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘跌5.4分至29.518台币.

--台股加权股价指数.TWII收跌1.35%,报8,004.74点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续二次维持利率不变.

--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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