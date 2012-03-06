〔台湾热股〕王品转上市首日冲高后卖压浮现,后续动能看第一季财报

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透台北3月6日电---台湾知名餐饮连锁--王品(2727.TW)周二由柜台市场转往集中市场交易,早盘股价虽较承销价大涨逾40%,但已出现卖压.分析师认为主要是投资人对其本益比(市盈率)过高感到忧虑,待其第一季财报出炉后,视其大陆市场成长性决定后续动能.
元富投顾分析师张婉珍表示,市场预估王品今年的每股盈余(EPS)约在18-19台币,若给予25倍本益比,股价约在475台币,目前股价已至合理水准,除非大陆市场展现获利续航能力,否则短期恐在400-500台币整理.
"王品去年的财报是不含大陆收益的,现在就要看今年第一季财报的表现了."张婉珍说.
另一不愿具名的分析师则指出,王品旗下品牌太多,有重叠性疑虑,而在大陆的经营能力也尚待检验,加上本益比已太高,短期500台币已是高点,追价将有风险.
王品预计今年于台湾从162家店增至230家,而大陆子公司从46家展至60店以上.王品对大陆子公司持股51%,将于今年开始认列大陆投资收益.
该公司此前以每股340台币定价,早盘涨逾40%后卖压浮现,盘中高点为501台币,仅次大立光(3008.TW)、宏达电(2498.TW),F-宸鸿(3673.TW),超越食品、观光前股王晶华(2707.TW),挤进高价股族群.
王品确定上市后股价水涨船高,昨日于柜台市场交易出现历史高点600台币,但分析师称该价格属作价,不具参考性.该股上日收盘回跌至500台币.
王品去年全年营收达96亿台币,每股盈余(EPS)为12.71台币.旗下共有王品、西提牛排、陶板屋、品田牧场等11个餐饮连琐品牌.
本地时间10:00时,该股走高44.12%报490台币;台湾加权股价指数.TWII则跌1.47%.(完)
--记者 林妙容; 审校 丁淑琴
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开