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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:31 BJT

〔台湾热股〕王品转上市首日冲高后卖压浮现,后续动能看第一季财报

路透台北3月6日电---台湾知名餐饮连锁--王品(2727.TW)周二由柜台市场转往集中市场交易,早盘股价虽较承销价大涨逾40%,但已出现卖压.分析师认为主要是投资人对其本益比(市盈率)过高感到忧虑,待其第一季财报出炉后,视其大陆市场成长性决定后续动能.

元富投顾分析师张婉珍表示,市场预估王品今年的每股盈余(EPS)约在18-19台币,若给予25倍本益比,股价约在475台币,目前股价已至合理水准,除非大陆市场展现获利续航能力,否则短期恐在400-500台币整理.

"王品去年的财报是不含大陆收益的,现在就要看今年第一季财报的表现了."张婉珍说.

另一不愿具名的分析师则指出,王品旗下品牌太多,有重叠性疑虑,而在大陆的经营能力也尚待检验,加上本益比已太高,短期500台币已是高点,追价将有风险.

王品预计今年于台湾从162家店增至230家,而大陆子公司从46家展至60店以上.王品对大陆子公司持股51%,将于今年开始认列大陆投资收益.

该公司此前以每股340台币定价,早盘涨逾40%后卖压浮现,盘中高点为501台币,仅次大立光(3008.TW)、宏达电(2498.TW),F-宸鸿(3673.TW),超越食品、观光前股王晶华(2707.TW),挤进高价股族群.

王品确定上市后股价水涨船高,昨日于柜台市场交易出现历史高点600台币,但分析师称该价格属作价,不具参考性.该股上日收盘回跌至500台币.

王品去年全年营收达96亿台币,每股盈余(EPS)为12.71台币.旗下共有王品、西提牛排、陶板屋、品田牧场等11个餐饮连琐品牌.

本地时间10:00时,该股走高44.12%报490台币;台湾加权股价指数.TWII则跌1.47%.(完)

--记者 林妙容; 审校 丁淑琴

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