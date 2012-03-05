〔台湾债市〕10年新券续强,因交易商补券与股市转弱

路透台北3月5日电---台湾10年新券101/5发行前交易殖利率周一连两日收低,因股市表现偏弱,以及该券标售优于预期,引发后续的补券效应.20年乙券101/乙一也首度开张,发行前交易殖利率以1.70%作收.

交易商指出,虽然101/5表现偏强,但料将无法惠及殖利率曲线上的各年期券.交易商会回补的考量重点,是因为101/5还将继续担任主流券角色且流动性较佳.预料明日该券将有机会挑战发行前交易区间的下缘1.25-1.255%.

"银行惜售101/5,交易商不得不追价.要交易就要有部位嘛."一证券商交易员称.

另一银行交易员则称,今日101/乙一终于成交,但这是做价还是买盘有实质需求,仍待观察.

台湾股市周一收低1.35%,是逾两周来最大单日百分比跌幅.加权股价指数.TWII大跌109.70点至8,004.74点.

20年乙类公债101/乙一将在13日标售,金额400亿台币.

央行上周六标售101/5的得标利率为1.265%,略低于市场预期,并创下同年期次低纪录.各行业的得标比重方面,银行业为65.52%、证券业24.98%、票券业4.50%、寿险业5.0%.[ID:nST0507267]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.01 0.9600 0.9510-0.9600 2.0

10 101/5 A01105=TWO -0.80 1.2580 1.2580-1.2688 310.5

20 101/乙一A01201=TWO -- 1.7000 1.7000-1.7000 1.0

交易商认为,时序进入3月后,除了22日央行理监事会议以及23日财政部第二季发债计画等值得关注外,还要留意本月中下旬公司债、金融债的发债规模,是否会造成筹码排挤现象.

"去年第二季,就是因为筹码供应量扩大,造成殖利率向上弹升."一银行交易员说.

另一证券商交易主管则表示,公司债发债大户包括台电、台塑集团都有机会在本月底前标债.不过以目前市场资金泛滥的程度来看,要消化这些筹码应无问题.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2790

5 101/1 A01101=TWO 0.9600

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)