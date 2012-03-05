〔台湾个股〕台积电张忠谋称计划交棒执行长,但将续任董事长

路透新竹3月5日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)董事长暨总执行长张忠谋周一表示,计划原则上最晚在2014年6月前交出执行长棒子,但将会续任董事长,做为最高决策者.

继上周五公布组织改组为接班铺路后,张忠谋在临时记者会上解释称,他在2009年6月时回锅担任执行长时,定下一些台积电改革策略,已开始见到成效,而他计划在成效更为显着时再交棒,目前看来交给共同执行长的可能性颇高,而张忠谋则是会续任董事长.

"策略改变的效果已经看到了,但只是开始而已,期待今年明年后年效果更大更大,我也想等到效果惊人大的时候,我才交棒CEO,但我还是董事长."张忠谋称.

他解释称,所谓的策略改变效果包括,28奈米今年占到营收10%,明后年持续上升,20奈米明年开始生产,以及嵌入式快闪记忆体(Embedded Flash)等技术;此外,大幅增加研发支出,控制代工价格等.

对于外界揣测张忠谋健康问题,他回应表示,"我的健康很好,我的妈妈今年102岁了."

台积电上周五宣布,董事会通过任命三位公司资深副总为"执行副总经理暨共同营运长",分别为研究发展资深副总经理蒋尚义、营运资深副总经理刘德音、业务开发资深副总经理魏哲家,为张忠谋最晚在2014年6月前再次交出执行长兵符铺路.

在台湾政府延揽下于1987年创办台积电的张忠谋,一直是台积电的灵魂人物,外界对台积电股价也一直有"张忠谋溢价"之说.去年7月过80岁生日的张忠谋曾在2005年卸下执行长一职,不过在2008年金融海啸爆发后,在2009年6月再度重掌总执行长的兵符.

至成立来一直担任董事长的张忠谋在今年年初曾接受媒体专访表示,台积电未来10年的目标是每年税前净利都能成长10%.而预估半导体产业产值平均约是3-5%.

台积电今日收跌0.5%,报78.9台币;大盘.TWII今日则是收挫1.35%.(完)

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