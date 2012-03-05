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亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 17:29 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收跌5.4分,台股下跌促外银获利了结

路透台北3月5日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘贬值5.4分.台股跟随区域走势下跌,多数亚币亦偏弱整理,外商银行获利了结、回补美元力道偏强,促台币偏弱整理.

汇银人士指出,本周国际市场将焦点转回欧洲主权债务之上,关注希腊民间部门换债协议发展,引起欧元汇价大幅震荡,惟亚币以良好的经济基本面为后盾,走势相对有撑,加之出口商逢高抛汇给予支撑,亦使得台币难脱区间整理.

临收盘时,央行例行进场调节,助贬台币将之收在29.518元.

"看明天台股有没有好点,还是欧洲方面有非常不好或新消息出现."一位外汇交易人士表示.

市场人士预估,台币明日交投料落在29.45-29.55元间,后市将持续关注台股走势.

台股加权指数.TWII周一收盘大跌1.35%,至8,004.74点;外资及陆资在台股卖超44.71亿台币,为连续第二天卖超,上交易日为卖超18.05亿.[ID:nST0507739]

新兴亚洲货币周一下跌,近期涨势使得这些货币涨至重要阻力位后引发获利了结,此外投资者在希腊与民间投资者本周稍晚进行债券互换前依然谨慎.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.518 29.464 29.433-29.518 29.470 7.32 1.78

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.499 29.426 29.450-29.499 29.450 2.40 0.39

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.015/0.000

美元/台币六个月期 -0.145/-0.115 -0.170/-0.140

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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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