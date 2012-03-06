〔台湾货币市场〕3月6日及本提存期资金预期变化一览表

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透台北3月6日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期53.5亿台币.
--公债付息90甲3期23.125亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆1,500.8亿台币:
03/07 4,082.00亿
03/08 2,956.00亿
03/09 2,465.50亿
03/10 1,300.00亿
03/11 3,741.00亿
03/12 520.50亿
03/13 400.00亿
03/14 5,207.00亿
03/15 1,841.00亿
03/16 2,619.00亿
03/17 1,296.00亿
03/18 1,549.00亿
03/19 386.00亿
03/20 48.00亿
03/21 1,238.70亿
03/22 718.00亿
03/23 565.00亿
03/24 244.00亿
03/25 230.00亿
03/26 229.00亿
03/27 92.00亿
03/28 140.00亿
03/29 95.00亿
03/30 1,914.50亿
03/31 1,594.00亿
04/01 3,373.90亿
04/02 2,582.70亿
04/03 73.00亿
--公债本金到期及付息969.3875亿台币:
03/07 92甲4期9息 13.1250亿
03/08 91甲4期本金 500.0000亿
03/08 91甲4期10息 18.1250亿
03/10 99甲5期2息 11.0000亿
03/11 重交乙3期本金 300.0000亿
03/11 重交乙3期15息 20.7000亿
03/14 89甲9期12息 30.6250亿
03/14 97甲3期4息 17.8125亿
03/16 94甲4期7息 18.0000亿
03/16 96甲3期5息 15.0000亿
03/17 100甲5期1息 11.0000亿
03/31 95甲3期6息 14.0000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--3/7: 101/5期10年期公债发行,金额400亿台币.
--3/8: 1,000亿台币364天期定期存单发行,3月7日标售.
--3/16:101/乙1期20年期公债发行,金额400亿台币,3月13日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开