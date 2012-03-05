《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦3月5日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周五跌破100日均线1.3290后随即下探1.3180,使其有可能进一步跌至1.3000水准.下道支撑可能在1.3145.尽管四小时突上的仍呈现超卖,仍有反弹回升至1.3370的可能,这是1.3490双重顶型态的突破水准.唯有突破1.3490才会抵消负面气氛,并上看1.3630.

美元/日圆:周五收在周线一目均衡云区阻力位81.00上方,使美元在未来数周进一步强势上涨的可能性增加.这是一个重要的讯号,因为1988年来美元曾四度突破类似阻力,之后数月均呈现大幅上涨.第一个上档目标为82.85,这是从95.00高点跌至历史低点75.30的38.2%回档位.唯有周线收在云区下方才会让上述情境推测陷入疑虑.

云区顶部81.00及上周低点应会提供一些支撑,尽管跌至79.20并不会破坏当前的上涨动能,但我们需要见到周线收在一目均衡云区阻力上方,才能强化进一步上涨的推测.

英镑/美元:周五大跌至200日均线1.5900下方,破坏了上探1.6080的多头假设,并重启了短线进一步下跌的风险.1.5900水准应会再次成为短线阻力.跌破1.5820支撑及上周低点1.5800后,下档目标价为1.5720,而55日均线及2月低点所构成的双重支撑价1.5645则是一关键水准.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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